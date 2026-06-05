Промоцијата на книгата „Од ’Црвенкапа’ до ’Џинџуџе’“ од Весна Мојсова-Чепишевска денеска во КИЦ-Скопје

Во Културно-информативниот центар – Скопје (КИЦ), во салонот „Империјал“, денес, со почеток во 19 часот ќе се одржи промоцијата на книгата „Од ’Црвенкапа’ до ’Џинџуџе’“ од универзитетската професорка и книжевна критичарка, Весна Мојсова-Чепишевска, во издание на „Панили“.

Наместо класична промоција со формални обраќања, книгата ќе биде претставена преку разговор меѓу авторката и Елена Ѓорѓиовска, која под менторство на Мојсова-Чепишевска работеше и на магистерски труд посветен на македонската книжевност за деца. Со тоа, промоцијата ќе добие и дополнителна симболична димензија: дијалог меѓу професорката и нејзината поранешна студентка, меѓу истражувачкото искуство и новата генерација толкувачи на книжевноста за деца.

Извадоци од книгата ќе читаат Ана Манасиевска, Марија Наумоска и Ана Љубиќ, студентки на Катедрата за македонска книжевност и култура на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

„Од ’Црвенкапа’ до ’Џинџуџе’“ е книга што отвора широк и возбудлив простор за читање на книжевноста за деца – не како спореден или „помал“ книжевен свет, туку како сложена, богата и културно важна област во која се преплетуваат приказната, играта, детската имагинација, воспитувањето, јазикот, сликата, сцената и современата култура. Делото може да се чита како мала историја, но и како вовед во теоријата и поетиката на книжевноста за деца, со јасна свест дека книгите за најмладите читатели не се само прв допир со литературата, туку и прв допир со светот, со вредностите, со стравовите, со радоста и со фантазијата.

Во оваа книга, Мојсова-Чепишевска ја продолжува својата препознатлива посветеност на книжевноста за деца и на македонската книжевна култура, поставувајќи ги добро познатите ликови, приказни и книжевни модели во ново, современо и аналитички прецизно читање. Од Црвенкапа како еден од најпрепознатливите симболи на детското читателско искуство, до Џинџуџе како знак за новите книжевни и имагинативни светови, книгата ја следи долгата и жива патека по која детето станува слушател, читател, толкувач и сопатник на книжевноста.

Весна Мојсова-Чепишевска е една од најистакнатите македонски книжевни теоретичарки, критичарки и универзитетски професорки. Како професорка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при УКИМ, таа со децении е вклучена во проучувањето, толкувањето и афирмацијата на современата македонска книжевност, а во последните години особено значаен дел од нејзиниот научен и педагошки ангажман е поврзан со книжевноста за деца. Нејзината работа ја поврзува академската строгост со живата читателска љубопитност, а токму таа врска е една од најсилните особености и на новата книга.

Промоцијата на „Од ’Црвенкапа’ до ’Џинџуџе’“ е можност публиката да се сретне со книга што ја враќа книжевноста за деца во центарот на книжевниот и културниот разговор – таму каде што, всушност, започнува секое големо читателско патување.