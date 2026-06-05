 Skip to main content
05.06.2026
Република Најнови вести
Петок, 5 јуни 2026
Неделник

Германија и Франција ќе иницираат нов поттик за проширување на ЕУ на самитот во Тиват

Свет

05.06.2026

Германија и Франција се подготвени да лансираат нова иницијатива насочена кон забрзување на процесот за пристапување во Европската Унија за земјите од Западен Балкан и за Молдавија, нудејќи им придобивки од подлабока интеграција уште пред полноправно членство.

Предлогот, претставен во заеднички документ за позиција во кој ДПА имала увид, повикува земјите кандидатки да добијат награди за исполнувањето на пристапните критериуми, вклучувајќи и привилегиран пристап до единствениот пазар на ЕУ и можност за испраќање набљудувачи во институциите на ЕУ.

Целта на овој потег е да се создадат поттикнувања за побрзи реформи и да се внесе нов „импулс“ во политиката за проширување на Унијата, се наведува во документот.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц се очекува денеска да помогне во презентирањето на иницијативата на самитот ЕУ-Западен Балкан во Црна Гора.

Лидерите на земјите членки на ЕУ и на шесте балкански земји кои стремат кон поблиски врски со блокот се очекува да присуствуваат на состанокот во јадранскиот крајбрежен град Тиват.

Предлогот би се применувал за Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија, како и за Молдавија, која граничи со Украина.

Поголемиот дел од земјите од Западен Балкан чекаат со години, а во некои случаи и со децении, за да ѝ се приклучат на ЕУ.(МИА)

Поврзани вести

Македонија  | 04.06.2026
Мицкоски на вечера во организација на Претседателот на Црна Гора (ФОТО)
Балкан  | 04.06.2026
Мерц и Макрон на Самитот во Тиват со иницијатива за постепен прием на Западен Балкан во ЕУ, најавена средба со Мицкоски
Македонија  | 04.06.2026
Мицкоски на Самитот ЕУ-Западен Балкан во Тиват