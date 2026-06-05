 Skip to main content
05.06.2026
Република Најнови вести
Петок, 5 јуни 2026
Неделник

Македонскиот КИЦ во Загреб ја носи „АЈДЕ!“ на сцената на Загрепскиот танцов центар

Култура

05.06.2026

Денеска на сцената на Загрепскиот танцов центар, ќе биде изведена танцовата претстава АЈДЕ!, во кореографија на реномираните македонски уметници Игор Киров и Бојан Мицев, на Motion Network продукција, како дел од годишната програма на македонскиот КИЦ во Загреб.

АЈДЕ! ја носи публиката низ богатата музичка и културна традиција на ромската заедница, преку современ танцов израз кој обработува теми на љубовта, слободата, припадноста и општествените норми. Инспирирана од празникот Едерлези (Ѓурѓовден) – симбол на радост, заедништво и нов почеток – претставата преку ритам, музика и движење ја оживува ромската култура и фолклор, отворајќи современи прашања за личната слобода и општествените рамки.

Гостувањето на АЈДЕ! претставува дел сопствената програма на македонскиот КИЦ во Загреб, со која се промовира современото македонско уметничко творештво и се зајакнува културната соработка меѓу Македонија и Хрватска.

Продукцијата на претставата е поддржана од Министерството за култура и туризам, Општина Штип и ЕАМ Штип, а гостувањето во Загреб се реализира во соработка со македонскиот КИЦ, Motion Network продукција и Загрепскиот танцов центар со поддршка на Министерството за култура и туризам.

Изведбата ќе започне во 20:00 часот во Загрепскиот танцов центар.

Поврзани вести

Култура  | 19.05.2026
Македонскиот КИЦ во Загреб вечерва ја отвора концертната програма со трио АПЕРТО
Култура  | 20.04.2026
Македонскиот КИЦ во Загреб преполн за „Магичниот круг на детството“
Култура  | 24.03.2026
Денеска се отвора изложбата на Жанета Вангели во Македонскиот КИЦ во Загреб, претседателката Сиљановска ќе присуствува на отворањето на изложбата „Архивски документи“