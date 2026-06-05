Сиљановска-Давкова: Размената на добрите практики може да придонесе за поуспешни регионални политики за Ромите

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова оствари средба со Вељко Кајтази, претставник на 12 национални малцинства во Хрватскиот сабор и делегација на Сојузот на Ромите од Хрватска „Кали Сара“, предводена од претседателката Сузана Крчмар.

Во фокусот на средбата беше положбата на Ромите, потребата од унапредување на нивните права и можностите за споделување добри практики.

Сиљановска-Давкова посочи дека Ромите се важен дел од македонското општество и значаен фактор на неговиот културен и демократски развој.

Соговорниците разговараа за предизвиците со коишто се соочуваат Ромите, особено во образованието, вработувањето и борбата против дискриминацијата. Претседателката укажа дека овие прашања бараат континуирана посветеност и заедничко дејствување на институциите, граѓанскиот сектор и претставниците на ромската заедница.

Taa ја поздрави работата на Вељко Кајтази и „Кали Сара“ во афирмацијата на ромскиот јазик, културата и историјата, како и нивниот придонес во меѓународното признавање на 5-ти Ноември како Светски ден на ромскиот јазик.

Според неа, ромскиот јазик е важен дел од културниот идентитет на ромскиот народ и од особено значење е неговото зачувување и пренесување на младите генерации.

Гостите ги посочија исклучителните заслуги на Вељко Кајтази за заштита и унапредувањето на ромските права. Како еден од приоритетите го издвоија образованието на ромски јазик, како и потребата од поголема видливост на Ромите и нивен политички ангажман на сите нивоа.

Ако Ромите не се бават со политика, тогаш таа без нив и несоодветно ќе се бави со нив“, порача Сиљановска-Давкова, охрабрувајќи ги младите Роми да се вклучат во политиката.

На крајот, претседателката истакна дека размената на искуства и добри практики може да придонесе за поуспешни политики и подобри можности за Ромите во регионот.