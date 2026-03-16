 Skip to main content
16.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 16 март 2026
Неделник

Леброн на лето си заминува од Лејкерси, но не и од кошарката, еве каде ќе игра

Кошарка

Инсајдерот на „ESPN“, Марк Спирс, верува дека Леброн Џејмс ќе ги напушти Лејкерси претстојното лето.

– Леброн Џејмс ќе биде слободен агент. Не го гледам во дресот на Лејкерси – никој од Лејкерси не ми го кажал тоа, тоа е само моја претпоставка. И би претпоставил дека Кливленд е неговата опција број еден, а Голден Стејт веројатно втора варијанта. Ова се само гласини, работи што ги слушнав од луѓе, изјави Спирс за радиото „95.7 The Game“.

Оваа сезона, Леброн Џејмс има просек од 21,3 поени, 5,7 скока и седум асистенции по натпревар.

Леброн кариерата ја почна во Кливленд кавалирс во 2003 година. Од 2010 до 2014 настапуваше за Мајами хит. Следните четири години ги помина во Кливленд, а од 2018 настапува за Лос Анџелес лејкерс.

