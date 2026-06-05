„Utopia as Practice; Practice as Ritual; and Dance as a Practice of Being in Pleasure“- Предавање на Лусијана Ачугар денеска во КСП Центар Јадро 

На ова предавање лусијана ачугар ќе зборува за своето кореографско творештво и истражување, но и за тоа како овие процеси неизбежно ја довеле до начин на работа, размислување, бидување и одучување што таа го нарекува The Pleasure Practice. Ќе го претстави развојот на својот метод, истражувајќи како колективното соматско исцелување и прифаќањето на нашите „сенки“ можат да доведат до поослободена, поинстинктивна состојба на бидување. ачугар ќе зборува и за тоа како нејзините проекти го поставуваат телото не само како алатка за изведба, туку и како простор за манифестирање на утописка, оснажена и целосно проживеана реалност.
лусијана ачугар е кореографка од Уругвај која живее и работи во Бруклин. Нејзиниот развој како уметница се одвивал во близок дијалог со њујоршката и уругвајската заедница на современ танц, работејќи независно и колаборативно од 1999 година. За неа, театарот е простор за утопија; утопијата е практика; практиката е ритуал; ритуалот е посветеност; посветеноста е танц, а танцот е практика на бидување во задоволството. Добитничка е на две Bessie Awards, а била и номинирана за Epilogue во рамките на OTRO TEATRO: True Love (2016). Добила бројни признанија и грантови, меѓу кои Guggenheim Fellowship, Creative Capital, Foundation for Contemporary Arts, MAP Funds, Jerome Foundation, Austin Critic’s Award за најдобра гостувачка претстава во 2015 година, Alpert Award во 2017 година, како и NYFA Artist Grants, меѓу другите. Нејзиното најново дело PURO TEATRO: A Spell for Utopia започна како онлајн-проект на Инстаграм за фестивалот Time-Based Art на Portland Institute of Contemporary Arts во есента 2020 година, а премиерно беше изведено во живо во театарот The Chocolate Factory, заедно со Skirball Center for the Performing Arts при NYU, во ноември 2021 година. Во 2022 година ја добива стипендијата USA Doris Duke Fellow, а во јуни 2024 година завршува магистерски студии по танц на Bennington College.