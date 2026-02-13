 Skip to main content
13.02.2026
Петок, 13 февруари 2026
Николоски: Бугарија го ратификуваше Договорот за изградба на меѓуграничен железнички тунел на Коридорот 8

Македонија

13.02.2026

Бугарија го ратификуваше Договорот со Македонија за изградба на меѓуграничен железнички тунел на Коридорот 8, објави денеска вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски на својот фејсбук профил.

Денес Народното Собрание на Република Бугарија го ратификуваше Договорот помеѓу Македонија и Бугарија за изградба на меѓуграничен железнички тунел на Коридорот 8.

Овој Договор во декември беше ратификуван и во македонското Собрание. Со ова се исполнети сите услови за доизградба на железничкото поврзување помеѓу Скопје и Софија и Бургас.

Горд сум што овој Договор кој го потпишавме на 6 ноември со заменик претседателот на Владата на Бугарија Гроздан Караџов ќе значи поблиски економски врски помеѓу двете држави и двата народи, но покажува и силна посветеност на Македонија во реализација на Коридор 8 кој е исклучително значаен безбедносен коридор од висок интерес на НАТО и нашите стратешки партнери, напиша Николоски.

Тој истакнува дека паралелно се работи на развивање и на Коридор 10. Македонија ја правиме вистинска раскрсница на Балканот за добробит на сите македонски граѓани.

Продолжуваме да работиме, истакнува Николоски. Проектираната должина на тунелот е околу 2,4 километри, 1,189,30 метри на македонска територија, а 1,193,70 метри на бугарска.

