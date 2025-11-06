Со овие фудбалери ќе бркаме победа против Велс

Македонската фудбалска репрезентацијата овој месец ќе одигра два натпревари, контролен со Летонија и последниот од квалификациите за Светското првенство 2026 против Велс.
Селекторот Благоја Милевски денес го објави списокот со повикани фудбалери за двете средби.
На списокот на Милевски се наоѓаат:
голмани: Столе Димитриевски (Валенсија, Шпанија), Дејан Илиев (УТА Арад, Романија), Дамјан Шишковски (Борац Бања Лука, БиХ), Игор Алексовски (Фљамуртари, Албанија);
одбрана: Висар Муслиу (Сент Тројден, Белгија), Никола Серафимов (Левски Софија, Бугарија), Ѓоко Зајков (Ајман, ОАЕ), Бојан Димоски (ТСЦ Бачка Топола, Србија), Андреј Стојчевски (Словачко, Чешка), Дарко Велковски (Зрињски, БиХ), Стефан Деспотовски (ОФК Београд, Србија), Бојан Илиевски (Струга Трим Лум), Стефан Ашковски (Раднички Ниш, Србија);
среден ред: Енис Барди (Коњаспор, Турција), Јани Атанасов (Лариса, Грција), Елиф Елмас (Наполи, Италија), Исник Алими (Далиан Јингбо, Кина), Лука Станковски (Раднички Крагуевац, Србија), Тихомир Костадинов (Сигма Оломуц, Чешка), Решат Рамадани (Шкендија), Давид Бабунски (Вардар);
напад: Бојан Миовски (Глазгов Ренџерс, Шкотска), Милан Ристовски (Бохемианс 1905, Чешка), Дарко Чурлинов (Кочаелиспор, Турција), Александар Трајковски, Елмин Растодер (Тун, Швајцарија), Кристијан Трапановски (Данди Јунајтед, Шкотска), Лирим Ќамили (Сондерјиске, Данска).
Мечот со Летонија е закажан на 13 ноември на домашен терен, со Велс ќе се игра во Кардиф на 18. ноември