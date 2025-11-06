Еден свет, една љубов: Conquering Lion ја отвораат новата ера на балканското реге

Тетовскиот реге бенд Conquering Lion го најавува својот најнов студиски албум „ONE WORLD“ – моќна музичка порака за единство, љубов и духовно будење во поделениот свет. Преку свесни текстови и ритми инспирирани од корените на регето, албумот ги спојува борбата против скршениот систем и надежта за подобро утре. „ONE WORLD“ е безвременски потсетник дека и покрај хаосот, сите сме дел од еден свет – еден народ, една љубов. Conquering Lion е даб/реге/кросовер бенд од Тетово, активен од 2007 година.
Преку годините, тие се издигнаа во еден од највлијателните реге состави од регионот, со препознатлив звук што спојува автентичен коренски реге и современи елементи. Бендот има издадено пет студиски албуми, меѓу кои „I“, „Know Your Wisdom“, „Revelation“, „Land of Confusion“ и „Revolution Time“. Албумот „Land of Confusion“ беше на листата за преноминации за Греми во категоријата најдобар реге албум, а нивната музика се промовираше и на најголемиот европски реге портал Reggaeville. Conquering Lion имаат настапувано на бројни фестивали и сцени низ Европа – од Германија, Хрватска, Словенија, Србија и Бугарија, до Полска и Холандија, делејќи сцена со имиња како Manu Chao, Gentleman, Hornsman Coyote и Raphael. Во моментов, бендот работи на својот шести студиски албум, чиј прв сингл „Warning“ е објавен во соработка со Hornsman Coyote.
Со „ONE WORLD“, Conquering Lion повторно потсетуваат дека регето не е само музика – туку движење, порака и начин на живот.
Уживајте во нивниот албум: