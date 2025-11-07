 Skip to main content
07.11.2025
Република Најнови вести
Петок, 7 ноември 2025
Неделник

На 20 ноември ќе знаеме против кого ќе играме за пласман на СП

Фудбал

07.11.2025

 Македонската фудбалска репрезентација ќе ги дознае ривалите во баражот за пласман на Светското првенство 2026 на 20 ноември, два дена по завршниот натпревар од мундијалските квалификации против Велс во Кардиф.
Жрепката за европските плеј-оф натпревари ќе се одржи во седиштето на ФИФА во Цирих, со почеток во 13 часот.
Македонските фудбалери сè уште имаат шанса за освојување на второто место во квалификациската група Ј, а има опција да биде дел од баражите и како еден од победниците од Лигата на нации.


Жрепката ќе го одреди патот што 22 селекции, шест преку плеј-оф турнирот и 16 преку европските плеј-оф натпревари, треба да го поминат за да обезбедат место на првото Светско првенство во историјата со 48 репрезентации, кое ќе се одржи во Канада, Мексико и САД од 11 јуни до 19 јули 2026 година

