07.11.2025
Петок, 7 ноември 2025
Националниот долг на Велика Британија се зголемил тројно за 20 години и се приближува до 100% од БДП

Свет

07.11.2025

Националниот долг на Велика Британија се зголемил тројно за 20 години и се приближува до 100% од БДП.

Според „Телеграф“, националниот долг на Велика Британија расте со најбрзо темпо од која било развиена земја, а продолжената долговна криза се заканува да ја турне земјата во „должна спирала“.

Како што пишува весникот, неуспехот на последователните влади да функционираат во рамките на своите можности ја остави Велика Британија со долг од 2,9 трилиони фунти, речиси колку целата економија, што чини повеќе од 100 милијарди фунти годишно во каматни плаќања.

Владата треба или да ги зголеми даноците и/или да ги намали трошоците, а обете опции веројатно ќе имаат негативно влијание врз растот, но ќе биде многу поразорно да не се направи ниту едната ниту другата“, изјавил Метју Бизли, извршен директор на „Џупитер фонд менаџмент“.

﻿