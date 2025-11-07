kristina-gadeikyte-on-unsplash

Националниот долг на Велика Британија се зголемил тројно за 20 години и се приближува до 100% од БДП.

Според „Телеграф“, националниот долг на Велика Британија расте со најбрзо темпо од која било развиена земја, а продолжената долговна криза се заканува да ја турне земјата во „должна спирала“.

Како што пишува весникот, неуспехот на последователните влади да функционираат во рамките на своите можности ја остави Велика Британија со долг од 2,9 трилиони фунти, речиси колку целата економија, што чини повеќе од 100 милијарди фунти годишно во каматни плаќања.