07.11.2025
Република Најнови вести
Петок, 7 ноември 2025
Обвинителите засега нема да отворат предмет по допрен глас за вработените во „Комунална хигиена“?

Скопје

07.11.2025

Јавното обвинителство засега нема намера да отвори предмет по допрен глас за случајот со 731 лице во „Комунална хигиена – Скопје“ кои, според градоначалникот Орце Ѓорѓиевски, земале плата без да одат на работа. Обвинителите велат дека ќе чекаат постапување од МВР и Финансиската полиција, кои се надлежни институции за утврдување на кривични дела, објави „Скопје1“

„Надлежни институции за откривање на кривични дела се МВР, Управата за финансиска полиција, инспекторатите… До обвинителството до овој момент не е доставена ниту пријава, ниту известување,“ соопштија од Обвинителството. објави Скопје1.мк

