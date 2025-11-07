Обвинителите засега нема да отворат предмет по допрен глас за вработените во „Комунална хигиена“?

Јавното обвинителство засега нема намера да отвори предмет по допрен глас за случајот со 731 лице во „Комунална хигиена – Скопје“ кои, според градоначалникот Орце Ѓорѓиевски, земале плата без да одат на работа. Обвинителите велат дека ќе чекаат постапување од МВР и Финансиската полиција, кои се надлежни институции за утврдување на кривични дела, објави „Скопје1“

„Надлежни институции за откривање на кривични дела се МВР, Управата за финансиска полиција, инспекторатите… До обвинителството до овој момент не е доставена ниту пријава, ниту известување,“ соопштија од Обвинителството. објави Скопје1.мк