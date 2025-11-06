Меси го доби клучот од Мајами

Градоначалникот на Мајами, Франсис Суарез, му подари на напаѓачот на Интер, Лионел Меси, симболичен клуч од градот.

– Сакав да ви го дадам овој клуч за сè што направивте за нашиот град, нашата земја и светот на фудбалот. Ви благодарам, рече Суарез за време на церемонијата.

Триесет и осумгодишниот Аргентинец игра за Интер Мајами од јули 2023 година. Во 2025 година, тој го продолжи договорот до крајот на сезоната 2028.

– Ова е голема чест за мене. Вистина е, како што реков, јас и моето семејство се чувствуваме многу сакани, многу благодарни, многу среќни што живееме во овој град, а можноста да ја добиеме оваа одлика е голема чест за мене, затоа ви благодарам, рече Меси.

Во сезоната 2025 година, Аргентинецот постигна 35 гола и имаше 18 асистенции во 38 натпревари во сите натпреварувања.