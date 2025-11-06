Оливер Спасовски призна: Резултатот од 126.000 гласови претставува дно!

Резултатот од локалните избори е најлош во историјата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, изјави пратеникот и поранешен министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, во интервју за телевизија Алсат-М. Тој порача дека партијата се наоѓа во сериозна криза која бара длабока анализа и редефинирање на нејзините политики.

Резултатот од 126.000 гласови претставува дно и јас би сакал тоа да биде дното на кое сите ќе застанеме. Тоа ме загрижува, но и мотивира да видиме што треба да се направи понатаму – изјави Спасовски.