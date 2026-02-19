 Skip to main content
19.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 19 февруари 2026
Неделник
orKRiPlCp1w

Кумот на Звциер во живо ја гледал ликвидацијата на криминалците во Атина на кои МВР на чело на Спасовски им дал македонски пасоши

Балкан

19.02.2026

Милован Здравковиќ, познат како Тег, кум на Радој Звицер, кој вчера е екстрадиран од Хрватска во Србија. Тој во живо во Атина во 2020 година ја следел ликвидациите на Игор Дедовиќ и Стеван Стаматовиќ!, објави „Курир.рс“.

  • Српското обвинителство го товари за голем број кривични дела, вклучувајќи организирање тешко убиство, заговор за извршување кривични дела и нелегално производство и дистрибуција на наркотични дроги. Особено сериозните обвинувања се однесуваат на ликвидацијата на двајца истакнати членови на Игор Дедовиќ и Стеван Стаматовиќ, во Атина на 19 јануари 2020 година.

Игор Дедовиќ и Стеван Стаматовиќ се интересни за Македонија бидејќи во време кога министер за внатрешн работи беше Оливер Спасовски беа дел од стотината криминалци кои добија македонски пасоши.

Извор Курир.рс

Водачите на Шкаљарскиот клан кои имаа македонски пасоши што им ги даде претходната влада биле убиени за 1.5 милиони евра

Поврзани вести

Естрада  | 19.02.2026
Стајлингот на Боки „тежи“ половина милион евра!
Балкан  | 19.02.2026
Kaко во серијата „Твин Пикс“: Две убиства и самоубиства во планинска колиба во Бугарија
Свет  | 19.02.2026
Поради врските со Епстин: Утрово беше уапсен поранешниот британски принц Ендру
﻿