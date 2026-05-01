ФФМ ги претстави новите дресови на македонската репрезентација

Со гордост го претставуваме новиот дрес на македонската репрезентација, соопштија од ФФМ.

Симболика што ја претставува гордоста и единството на нашата земја, каде што секој бод носи спомен, а секоја линија, надеж. ФФМ и Adidas, едноставено, но кажува доволно. Стил, став и јасна порака кој си и што претставуваш кога ќе излезеш на терен. ФФМ е дел од програмата во рамки на UEFA Kit Assistance Scheme. Националните асоцијации користат ексклузивната ADIDAS „Locker Room“ услуга за дизајн, која нуди широк спектар решенија за креирање на тимска опрема.