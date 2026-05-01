Охридското езеро прогласено за најубаво место во Европа

Охридското Езеро е прогласено за најубаво место во Европа со порака дека станува збор за „Комо кое можеш финансиски да си го дозволиш“, пишуваат туристичките новинари на timeout.com,
Додека италијанското езеро Комо привлекува и премиум посетители и толпи туристи, Охридското Езеро – едно од најстарите и најдлабоките езера во Европа – нуди потивка, поприфатлива алтернатива без да штеди на пејзажот. Замислете стаклено сина вода, планински пејзажи и крајбрежје испреплетено со историски градови кои се чувствуваат замрзнати во времето, пишуваат од timeout.com.
Додаваат дека Охрид е ѕвездата на шоуто со калдрмисани улици, стотици средновековни цркви (градот е познат по тоа што некогаш имал 365 цркви, по една за секој ден од годината) и теракота покриви што се излеваат кон водата.
Тука можете да го поминете денот пливајќи и истражувајќи антички урнатини, а вечерта гледајќи го зајдисонцето како се спушта зад планините – сето тоа без неверојатните цени на Ломбардија, порачуваат во написот.
Ова е листата од десет најубави места во Европа:
- Lake Ohrid, Macedonia
- Saturnia Hot Springs, Tuscany, Italy
- Giant’s Causeway, Northern Ireland
- Alberobello, Apulia, Italy
- Počitelj, Bosnia and Herzegovina
- Norwegian Fjords, Norway
- Kew Gardens, London, UK
- Prinsengracht Canal, Amsterdam, Netherlands
- Mosel Valley, Germany
- Casa Batlló, Barcelona, Spain