01.05.2026
Петок, 1 мај 2026
Охридското езеро прогласено за најубаво место во Европа

Охридското Езеро е прогласено за најубаво место во Европа со порака дека станува збор за „Комо кое можеш финансиски да си го дозволиш“, пишуваат туристичките новинари на timeout.com,

Додека италијанското езеро Комо привлекува и премиум посетители и толпи туристи, Охридското Езеро – едно од најстарите и најдлабоките езера во Европа – нуди потивка, поприфатлива алтернатива без да штеди на пејзажот. Замислете стаклено сина вода, планински пејзажи и крајбрежје испреплетено со историски градови кои се чувствуваат замрзнати во времето, пишуваат од timeout.com.

Додаваат дека Охрид е ѕвездата на шоуто со калдрмисани улици, стотици средновековни цркви (градот е познат по тоа што некогаш имал 365 цркви, по една за секој ден од годината) и теракота покриви што се излеваат кон водата.

Тука можете да го поминете денот пливајќи и истражувајќи антички урнатини, а вечерта гледајќи го зајдисонцето како се спушта зад планините – сето тоа без неверојатните цени на Ломбардија, порачуваат во написот.

Ова е листата од десет најубави места во Европа:

  1. Lake Ohrid, Macedonia
  2. Saturnia Hot Springs, Tuscany, Italy
  3. Giant’s Causeway, Northern Ireland
  4. Alberobello, Apulia, Italy
  5. Počitelj, Bosnia and Herzegovina
  6. Norwegian Fjords, Norway
  7. Kew Gardens, London, UK
  8. Prinsengracht Canal, Amsterdam, Netherlands
  9. Mosel Valley, Germany
  10. Casa Batlló, Barcelona, Spain

