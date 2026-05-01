Уапсен прилепчанец: Лажел дека ќе помогне во лекување во странство и земал над 88.000 евра

Вчера на Граничниот премин Табановце, лишен од слобода бил Б.К. (44) од Прилеп.

Од МВР информираат дека по претходно добиени информации за сторено кривично дело „измама“, Одделот за криминалистичка полиција, во содејство со СВР Струмица – ОВР Валандово, презеле координирани мерки и активности за расчистување на случајот.

Според нивните досегашни сознанија, во периодот од јули до ноември 2025 година, осомничениот, со намера да прибави противправна имотна корист, довел во заблуда лице од Валандово, прикажувајќи лажни факти дека ќе помогне во организирање лекување во странство за неговата сопруга.

На тој начин, оштетениот во повеќе наврати уплатил вкупно околу 88.300 евра (5.549.200 денари), во меѓувреме, неговата сопруга починала.