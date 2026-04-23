Уапсен поранешниот претседател на ФФМ за проневера од 700.000 евра

Уапсен е поранешниот претседател на Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ), Мухамед Мети Сејдини, .

Првичните информации до кои дојде „Нетпрес“ велат дека се сомничи за проневера на околу 700.000 евра, пари од УЕФА доделени на ФФМ за поддршка и изградба на трибина на стадионот во Охрид.

Акцијата е во изведба на МВР во соработка со Јавното Обвинителство.

Неофицијално, со доаѓање на новото ракивидство на ФФМ, увидени се злоупотреби и истите се пријавени до МВР.

Подолго време старото раководство на ФФМ беше производ на скандали кои утрово се причини за апсења.