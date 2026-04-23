Вицепремиерот Николоски ќе го отвори состанокот за Коридор 8 во соработка со Делегацијата на ЕУ

Заменик-претседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски, ќе присуствува и ќе го отвори работниот состанок на тема „Коридор 8 – активности и проекти”, кој се организира во соработка со Делегација на Европската Унија во Скопје.

Како што информираат од Министерството за транспорт, работниот состанок е од затворен карактер.

Предвидени се изјави за медиумите од замeник претседателот на Владата, Николоски, и заменик-шефот на Делегацијата на ЕУ, Бен Нупнау, во 10 часот во Клубот на пратеници.