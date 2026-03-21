Пет милиони евра исчезнале од ФФМ во последниот месец на Сејдини, имало и 30.000 „фиктивни“ фудбалери

Првиот човек на македонскиот фудбал, Масар Омерагиќ, во своето обраќање изнесе сериозни обвинувања за работењето на претходното раководство на Федерацијата, откривајќи, како што рече, шокантни финансиски и организациски состојби што ги затекнал по преземањето на функцијата.

Тој посочи дека во период од само еден месец – од ноември до декември 2024 година, непосредно пред новото раководство да стапи на должност – биле потрошени околу пет милиони евра од средствата наменети за развој на фудбалот.

„За само еден месец се потрошени околу пет милиони евра. Ние ја затекнавме таа состојба и не баравме изговори, туку веднаш почнавме да воведуваме ред. Само кај трошоците за хотели, чартер летови и авионски билети успеавме да намалиме над еден милион евра. Секој денар го следиме каде оди, бидејќи овие средства не се ничии приватни, туку припаѓаат на фудбалот“, изјави Омерагиќ.

Покрај финансиските нерегуларности, тој алармираше и за сериозни проблеми во евиденцијата на играчи, обвинувајќи дека во времето на претходниот претседател Муамед Сејдини постоел систем со фиктивни фудбалери.

Според него, последната пререгистрација спроведена од поранешното раководство евидентирала 44.996 фудбалери, додека по новата пререгистрација, бројката е сведена на 14.210.