Дваесетина повредени во ирански напад со балистичка ракета врз Димона, каде е главната нуклеарна централа на Израел

21.03.2026

Околу 20 лица се повредени во напад со балистичка ракета врз градот Димона во јужен Израел, соопшти Израелската служба за итни случаи.

Службата „Маген Дејвид Адом“ преку Телеграм објави дека нивните болничари лекуваат 10-годишно момче и 40-годишна жена кои се здобиле со умерени повреди од шрапнели. Помош им е укажана и на други повредени лица на местото на нападот.

Димона е град на југот на Израел, каде што се наоѓа главната нуклеарна централа на земјата. Објектот во Димона, изграден во 60-тите години на минатиот век со помош на Франција, се смета за клучен за политиката на Израел за нуклеарна двосмисленост. Се верува дека произведува плутониум за непријавена програма за нуклеарно оружје, чиј арсенал се проценува на 80 до 400 боеви глави.

Извор: МИА

