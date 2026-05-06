Посета на Амбасадорот на Босна и Херцеговина на ФФМ

Фото: ФФМ

Во пресрет на претстојниот пријателски натпревар меѓу А репрезентациите на Македонија и Босна и Херцеговина кој на 29 мај ќе се одигра во Сараево , „Куќата на Фудбалот“ ФФМ ја посети Амбасадорот на Босна и Херцеговина Драган Јаќимовиќ.

На средбата со Претседателот на ФФМ, Масар Омерагиќ стана збор и за пријателските односи на двете земји, посебно во спортот.

Исто така се разговараше и за големиот интерес кој владее за претстојниот натпревар меѓу двете репрезентации за кој уште од сега се бара билет повеќе и едно е сигурно, стадионот „Асим Ферхатовиќ“ во Сараево ќе биде исполнет до последното место.