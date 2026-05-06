Заменик-генералниот секретар на Собранието Ибуш Јусуфи на 20. пленарна сесија на Парламентарното собрание на Медитеранот во Будва

Фото: Собрание на Република Македонија

Заменик-генералниот секретар на Собранието Ибуш Јусуфи, учествуваше на 20. пленарна сесија и придружните активности на Парламентарното собрание на Медитеранот (ПАМ), кои се одржуваат од денеска до 8 мај во Будва, информира собраниската прес-служба.

На состанокот се дискутирало за дигитализацијата на парламентите, нејзините предности и предизвици, како и за имплементацијата на современи дигитални алатки и меѓупарламентарната соработка во насока на унапредување на институционалната ефикасност и транспарентноста.

Јусуфи, стои во соопштението, учествувал на петтиот состанок на генералните секретари, каде ја истакнал важноста на меѓупарламентарната соработка и размената на искуства за зголемување на институционалната ефикасност. Се осврнал и на улогата на технологијата и вештачката интелигенција во подобрувањето на транспарентноста и функционирањето на парламентите, нагласувајќи ја потребата од етичка употреба, заштита на податоците и почитување на демократските принципи, се вели во соопштението.