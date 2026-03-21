Украина одбива да одржи претседателски избори во 2026 година, ќе му се допадне ли тоа на Трамп?

21.03.2026

Украина одбива да одржи претседателски избори во 2026 година, пишува весникот „Тајмс“.

Како што јавува изданието, изборната комисија на Украина соопштил дека гласањето ќе биде невозможно додека не престанат борбите. Во соопштениет се додва дека тие се подготвени да ја почнат кампањата шест месеци по воспоставувањето прекин на огнот.

Одлуката би можела да ги зголеми тензиите со Соединетите Американски Држави, кои инсистираат на одржување на изборите во рамките на постигнување можен мировен договор, коментира весникот.

