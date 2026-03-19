Баерн-Реал финале на ЛШ пред финалето

Баерн Минхен, Атлетико Мадрид, Ливерпул и Барселона се последните четири екипи кои обезбедија пласман во четвртфиналето во Лигата на шампиони.

Ливерпул на реваншот вечерва на „Енфилд Роуд“ ја надомести негативата од еден гол од дуелот во Истанбул и со убедливи 4-0 пред своите гледачи го елиминираше турскиот клуб.

Пласман во четвртфиналето во доминантен стил обезбеди и минхенски Баерн, кој по триумфот од 6-1 на првиот натпревар во Бергамо, на домашен терен ја совлада Аталанта со 4-0.

Тотенхем на дуелот во Лондон ја забележа првата победа под водство над Игор Тудор, совладувајќи го мадридски Атлетико со 3-2, што беше недоволно да ја надомести негативата од 2-5 од првиот натпревар во Шпанија.

Претходно вечерва, Барселона го декласираше Њукасл пред своите гледачи на Ноу Камп со 7-2 и со вкупен резултат од 8-3 се пласираше во четвртфиналето.

Реванш четвртфинални натпревари во Лигата на шампиони:

Барселона – Њукасл 7-2 (Рафиња 6, 72, Бернал 18, Јамал 45+3, пен), Фемин 51, Левандовски 56, 61 / Еланга 15, 28)

(прв натпревар 1-1)

Баерн – Аталанта 4-1 (Кејн 25, пен, 54, Карл 56, Дијаз 70 / Самарџиќ 85)

(прв натпревар 6-1)

Ливерпул – Галатасарај 4-0 (Собослаи 25, Екитике 51, Гравенберх 53, Салах 62)

(прв натпревар 0-1)

Тотенхем – Атлетико Мадрид 3-2 (Коло Муани 30, Симонс 52, 90 / Алварез 47, Ханко 75)

(прв натпревар 2-5)

Вторник:

Арсенал – Баер Леверкузен 2-0 (Езе 36, Рајс 63)

(прв натпревар 1-1)

Челзи – ПСЖ 0-3 (Кварацхелија 6, Баркола 14, Мајулу 62)

(прв натпревар 2-5)

Манчестер Сити – Реал Мадрид 1-2 (Халанд 41 / Винисиус Жуниор 22, пен, 90+3)

(прв натпревар 0-3)

Спортинг – Бодо Глимт 5-0 по продолженија. (Инасио 34, Гонсалвес 61, Суарез 78, пенал, Араухо 92, Нел 120+1)

(прв натпревар 0-3)

Четвртфинални двојки:

Спортинг – Арсенал

ПСЖ – Ливерпул

Реал Мадрид – Баерн Минхен

Барселона – Атлетико Мадрид.

МИА