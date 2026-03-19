Самостојна изложба на Ангел Коруновски во Македонскиот КИЦ во Белград

Плакат / Македонски КИЦ во Белград

На 19 март во 19 часот во Македонскиот културно – информативен центар во Белград ќе биде претставена самостојната изложба на скулпторот Ангел Коруновски насловена „ Лица“. Серијата платна и скулптури кои Коруновски ги изложува пред белградската публика е уметниковото видување на незабележителните лица на глобализацијата – анонимните, занемарените и замолчените поединци кои се движат низ сложеноста на глобализираниот и наметнато корумпиран свет.



Изложбата е реализирана во соработка со Здружението за архитектура, дизајн и култура „Архифакт“ – Скопје, а во рамките на проектот за патувачки изложби „МузеумЛинк“ под кураторство на Јасминка Намичева – кустос советник. Претставувањето пред белградската публика е благодарение на подршката од МКИЦ Белград и Министерството за култура и туризам. Изложбата ќе ја отворат директорот на КИЦ Белград Васко Шутаров и Јасминка Намичева, а истата ќе биде изложена до 30 март.

Коруновски преку синтеза на колаж, гест, акција и апстракција, во овие дела го визуелизира човечкото присуство кое постои под површината на модерната бучава. Секој портрет произлегува од слоеви на искинати весници – фрагменти од масовни медиуми кои го претставуваат огромниот тек на глобални информации. Самите материјали, некогаш носители на јавна вистина, се пренаменети во интимни, лични наративи.

Експресивните ознаки и дамки стануваат траги од емоции, отпор и преживување во рамките на системи кои постојано ја бришат индивидуалноста. Лицата се нецелосни, фрагментирани и делумно замаглени – отсликувајќи ја состојбата на оние кои се борат да останат видливи во свет кој ја мери вредноста преку потрошувачка и конформизам.

Во оваа тензија помеѓу препознавањето и исчезнувањето, делата го поставуваат прашањето што значи да се биде човек во ера во која идентитетот е посредуван од моќ, економија и спектакл. На крајот на краиштата, овие дела се чин на емпатија и бунт – визуелно сведоштво за луѓе кои искрено се обидуваат да живеат, да останат луѓе, среде корупција и хаос.

Тие стојат како сведоци на тивко достоинство, потсетувајќи нè дека зад секој фрагмент од вестите и зад секој глобален наратив, постои вистинско лице, вистински живот и невидена вистина под површината на модерната бучава.