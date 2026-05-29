22.000 полицајци утре ќе пазат од кражби во Париз за време на финалето на ЛШ

Во сабота, 30 мај, вечерта на финалето на Лигата на шампионите помеѓу ПСЖ и Арсенал, во Франција ќе биде распоредена голема безбедносна операција. Според „Л’Екип“, ќе бидат распоредени 22.000 полицајци и жандарми, од кои 8.000 ќе бидат на улиците на Париз и околината.

Минатата година, за време на финалето на Лигата на шампионите во Минхен, во кое ПСЖ го победи Интер со 5:0, 5.400 полицајци и жандарми беа мобилизирани во регионот на Париз. По победата на парискиот тим, во француската престолнина избувнаа немири, особено на Шанзелизе и околу стадионот „Парк де Принс“.

Ноќта по финалето на главниот Европски куп во 2025 година, беа извршени 563 апсења, вклучувајќи 491 во Париз, што резултираше со 307 притворања. Уште 79 лица беа уапсени следната ноќ.

Финалето на Лигата на шампионите во 2026 година помеѓу ПСЖ и Арсенал ќе се одржи во сабота, 30 мај, на Пушкаш Арената во Будимпешта.