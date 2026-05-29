Ова се најсилните молитви за Задушница и сè што ќе побарате во молитва, со вера, ќе добиете

Во текот на една календарска година се празнуваат вкупно четири големи датуми кои се нарекуваат Задушници. Она што им е заедничко на сите нив е тоа што секогаш паѓаат во сабота.

Во православниот календар постојат посебни датуми посветени на споменот на починатите – Задушници.

Во овие денови се служат панихиди за сите починати христијани, а верниците палат свеќи за покој на душите на своите ближни и ги посетуваат гробиштата. Но, кои молитви можат да се читаат во овие спомен-денови.

Во православието, молитвите се услишени кога се кажани со искрена вера, покајание и смирение пред Бога. Светото Писмо и учењата на Светите Отци потврдуваат дека Бог ги слуша молитвите на праведните и на оние кои искрено Го повикуваат.

Молитвата за оние што го напуштиле овој свет е составен дел од духовниот живот на христијанинот. Таа не е само знак на почит кон покојните, туку и начин да се олесни нивната задгробна судбина.

Според православието, животот не завршува со смртта, бидејќи душата е бесмртна. Сепак, починатиот не може веќе да се моли за простување на своите гревови – тоа треба да го направат неговите живи роднини и пријатели.

Свештениците нагласуваат дека молитвениот спомен им е потребен на сите, не само во првите 40 дена по смртта, туку и по тој период.

Инаку, молитва за починатите треба да се изговара секоја сабота. Задушниците се посебни денови на спомен, често поврзани со големи православни празници како Велигден, Духовден итн. На овој ден верниците најчесто се сеќаваат на своите блиски кои им починале, родители и други членови од семејството.

Двапати во годината се одбележуваат Вселенски Задушници – Месопусна (две недели пред почетокот на Великиот пост) и Духовска (пред Педесетница). Тие се нарекуваат „вселенски“ затоа што во тие денови свештениците и верниците се молат за сите христијани кои некогаш живееле,без разлика на нивната поврзаност. На овој начин, Црквата се грижи за душите на оние кои нема кој да ги спомне.

Постојат различни начини за молитва за покојните

Може да се запали свеќа во црква или дома, да се предаде запис за помен на богослужбата/литургија, да се нарача четириесетдневна молитва или панихида.

Нема строги правила за тоа како треба да звучи молитвата – верникот може да прочита некоја од постојните молитви или да се обрати кон Бога со свои зборови.

Кратка молитва за починатите

Свештениците велат дека треба да се молиме за починатите онолку колку што чувствуваме потреба. Но, во деновите на Задушница, кога храмовите се полни со верници, не секогаш има доволно време за подолги молитви, па може да се изговори кратка молитва за упокоените:

„Господи, упокој ја душата на упокоениот (името). Прости му ги сите негови гревови, волни и неволни, и дарувај му го Царството Небесно.“

„Господи, упокој ги душите на починатите Твои слуги: (нивните имиња) и сите православни христијани. Прости им ги сите гревови волни и неволни и дарувај им го Царството Небесно.“

„Господе Боже наш, спомни го покојниот слуга Твој (името), кој ја предаде својата душа на Небесата. Прости му ги сите гревови што ги направил, зашто ние се каеме за него и Те молиме за милост. Ослободи го од страдања и дарувај му подобар живот. Не го оставај, Господи, нека неговата душа вечно биде со Тебе. Нека биде осветлена со небесна светлина. Во името на Отецот, и Синот, и Светиот Дух. Амин.“

Молитва за починати родители

Ако некој верник сака да се помоли посебно за своите родители, може да ја изговори оваа молитва:

„Господи, Исусе Христе, Ти што си чувар на сираците, прибежиште на нажалените и утеха на оние што плачат, Те молам, слушни ја мојата молитва. Упокој ја душата на мојот (татко/мајка) (име) и прими го/ја во Твоето Царство Небесно. Дарувај му/ѝ вечен мир и просветли ја неговата/нејзината душа со Твојата светлина. Амин.“

Ова се само дел од молитвите што верниците можат да ги изговараат за своите починати ближни, верувајќи дека преку молитвата тие добиваат мир и спасение.

Молитва за починат сопруг

„Христе Исусе, Господи и Седржителу! Ти си утеха на нажалените, заштитник на сираците и вдовиците. Ти рече: ‘Повикај Ме во денот на твојата мака, и Јас ќе те избавам’. Во овие денови на тага прибегнувам кон Тебе и Те молам: не го одвраќај Своето лице од мене и послушај ја мојата молитва, принесена со солзи.

Ти, Господи, Владико на сè, си благоволил да ме соединеш со еден од Твоите слуги, за да бидеме едно тело и еден дух. Ти ми го подари овој човек како животен сопатник и заштитник. Но, според Твојата премудра волја, Ти реши да го повикаш кај Себе и да ме оставиш сама.

Се поклонувам пред Твојата света волја и прибегнувам кон Тебе во овие денови на тага: утеши ја мојата душа и олесни ја болката за разделбата со мојот сопруг и другар. Ако од мене си го одзел него, не ја одземај Твојата милост…“

(Ова е скратена верзија на молитвата; полниот текст содржи дополнителни молитвени возгласи за душата на покојниот.)

Молитва за починат син или ќерка

„Господи Исусе Христе, Боже наш, Владико на животот и смртта, Ти кој си Утешител на нажалените! Со скрушено и смирено срце прибегнувам кон Тебе и Те молам: спомни си, Господи, во Своето Царство за упокоениот (упокоената) Твој слуга (слугинка), моето чедо (име), и дарувај му (ѝ) вечен спомен.

Ти, Владико на животот и смртта, ми го подари ова дете. Но, според Твојата премудра и света волја, Ти реши да го повикаш кај Себе…“

(Ова е скратена верзија на молитвата, а полниот текст содржи дополнителни молитвени прозби за душата на починатото дете.)

Кога молитвата е услишена според православното учење?

Кога е кажана со вера и доверба во Божјата волја. – Молитвата не е „магична формула“, туку дијалог со Бога, Кој најдобро знае што ни е потребно.

Кога е придружена со смирение и покајание. – Бог ги слуша срцата кои се покајани и искрени.

Кога е во склад со Божјата волја. – Ако бараме нешто што е добро за нашето спасение, Бог ќе ни го даде во вистинско време.

Кога не е мотивирана од себичност. – „Просите, а не добивате, зашто зло просите, за да го трошите за вашите похоти.“ (Јаков 4:3)

Кога е постојана. – Исус Христос нè учи дека треба да се молиме без престан: „Барајте и ќе ви се даде; барајте и ќе најдете; тропајте и ќе ви се отвори.“ (Матеј 7:7)

Во православието, молитвата не е само средство за добивање на нешто, туку начин на соединување со Бога и духовен раст. Услишувањето доаѓа во Божјо време и на начин кој е најдобар за нашето спасение.

на упокоените, ден кога вообичаено се посетуваат гробовите на нашите најмили и се палат свеќи за нивните души.