Светски ден за борба против дебелината – УНИЦЕФ повикува на акција за подобрување на условите за исхрана во училиштата

„На Светскиот ден за борба против дебелината, УНИЦЕФ повикува на акција за подобрување на условите заисхрана во училиштата во Македонија, бидејќи прекумерната тежина и дебелината кај децата и натаму се зголемуваат во раните училишни години, критичен период за воспоставување доживотни прехранбени навики.

„Неодамнешните податоци покажуваат дека 34 проценти од машките и 28,3 проценти од девојчињата на возраст од 7 до 9 години живеат со прекумерна тежина или дебелина. Иако на децата би им користела поголема физичка активност на училиште, важно е да се напомене дека недоволната физичка активност не е главниот двигател на актуелниот тренд – според родителите, повеќе од 90% од децата учествуваат барем во еден час активна игра или енергична активност секој ден.

„Всушност, нездравите опкружувања во кои децата јадат или можат да купат храна ја обликуваат исхраната на децата. Речиси една третина од децата редовно консумираат безалкохолни пијалаци засладени со шеќер, додека повеќе од три четвртини не јадат овошје и зеленчук секој ден, што укажува на тоа дека здравата храна не е дел од секојдневието на децата.

„Училиштето има пресудна улога во обликувањето на ваквото однесување. Проценката на УНИЦЕФ за храната во училишната средина покажува дека таму каде што е достапна храна, вообичаени се нездравите опции – како што се засладени пијалаци, слатки и солени грицки.

„Во наодите се истакнува дека опкружувањата во кои децата јадат или можат да купат храна ја поткопуваат здравата исхрана. Кога нездравата храна е евтина, широко достапна и интензивно се рекламира, а хранливите опции се ограничени, здравјето на децата страда.

„УНИЦЕФ апелира до земјата да ја ограничи продажбата на ултра-преработена храна и зашеќерени пијалаци внатре во училиштата, да ги зајакне прописите за рекламирање храна и пијалаци на деца, и да вложи во едукација за правилна исхрана, со што ќе им овозможи на децата да научат за здравите прехранбени навики.

„Ова е особено важно со оглед на тоа што проценетите економски трошоци од прекумерна тежина и дебелина изнесуваат околу 5% од БДП – приближно 482 милиони евра, или 241 евро по лице годишно.

„Светското искуство покажува дека промената е можна. Податоците на УНИЦЕФ од земјите што ги ограничија продажбата и рекламирањето на нездрава храна внатре во училиштата покажуваат подобрување во исхраната на децата и намалена потрошувачка на зашеќерени пијалаци и ултра-преработена храна.

„Заштитата на децата од нездрава храна е една од најефикасните мерки за спречување на дебелината и поддршка за доживотното здравје.“