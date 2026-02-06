Ова масло го зајакнува имунитетот и го чисти организмот

Фрипик

Маслото од оригано долго време се користи во природната медицина, не само во готвењето, поради неговите моќни заштитни и лековити својства.

Маслото од оригано традиционално се користи за борба против бактерии, вируси, габи и квасци. Неговата ефикасност доаѓа првенствено од две активни супстанции, карвакрол и тимол, според студијата.

Карвакролот е моќна природна антимикробна состојка, која во некои студии покажала ефикасност дури и против стафилококи. Тимолот делува како природен антисептик и често се користи во производи за орална хигиена.

Покрај тоа, маслото од оригано содржи бројни минерали како што се калциум, магнезиум, цинк, железо и калиум, како и витамини А и Ц и ниацин.

Важно е да се напомене дека терапевтските својства се поврзани исклучиво со маслото добиено од див медитерански оригано, а не со вообичаените суви зачини што се продаваат во продавниците.

Маслото од оригано може да се користи на различни начини, орално или надворешно, во зависност од потребата.

Вдишување со додавање на масло од оригано може да помогне во чистењето на дишните патишта.

Неколку капки масло се додаваат во топла вода, а пареата внимателно се вдишува под крпа. Оваа постапка помага да се разреди слузта, додека активните супстанции на маслото делуваат против микроорганизми. Додавањето оцет може да го подобри антибактерискиот ефект, иако мирисот не е пријатен.

Овој вид на инхалација може да ги ублажи и симптомите на алергии.

Истражувањата покажуваат дека маслото од оригано има потенцијал да се бори против одредени бактерии слично на некои антибиотици.

Особено е интересно што во некои студии покажало активност против стафилококи, што е значајно во време на зголемена бактериска отпорност на лекови.

Поддршка на имунитетот

За настинки и поблаги инфекции, маслото од оригано може да помогне во ублажување на симптомите.

Неговите антивирусни и антибактериски својства можат да придонесат за побрзо закрепнување, а растворот за гаргара може да го намали болното грло при првите знаци на непријатност.

Борба против габи

Габичните инфекции, како што се атлетско стапало или кандида, можат да бидат перзистентни.

Маслото од оригано се смета за моќен природен антигабичен агенс, а некои студии покажуваат дека е поуспешно од другите природни препарати во одредени случаи, дури и со соеви отпорни на стандардни лекови.

Ориганото е богато со антиоксиданси, слично на лиснатото зеленило. Истражувањата покажаа дека има исклучително висок антиоксидативен капацитет во споредба со многу видови овошје. Маслото од оригано, во течна форма или капсула, може да биде дополнителен извор на овие корисни соединенија.

Пред да користите масло од оригано како додаток, се препорачува да се консултирате со лекар или друг здравствен работник.