Чај кој го зајакнува имунитетот

Фрипик

Совршената комбинација од ѓумбир, лимон и мед – едноставна, моќна и идеална за секој ден.

Кога чувствуваме пад на енергијата, замор или први знаци на настинка, природата веќе има одговор. Домашниот чај за имунитет не е само здрав – тоа е мал ритуал за самогрижа што ја враќа силата на телото и го смирува умот. Овој рецепт е едноставен, но исклучително ефикасен.

Состојки:

1 парче свеж ѓумбир (2–3 см), излупен и исечен на прстени

1 лимон (по можност органски)

1 лажица домашен мед

1 стапче цимет или прстофат мелен цимет

2–3 каранфилчиња

500 мл вода



Подготовка:

Истурете вода во тенџере и додадете ѓумбир, цимет и каранфилче. Ставете на средна температура и оставете да зоврие. Кога водата ќе зоврие, намалете ја температурата и оставете да крчка на тивок оган уште 10 минути. Тргнете од оган, процедете го чајот и оставете го малку да се олади. Потоа додадете свежо исцеден сок од лимон и една лажица мед. Промешајте и сипете во вашата омилена шолја.

Како и кога да го пиете:

Овој чај е идеален наутро или навечер, особено во периоди кога имунитетот е ослабен. Можете да го пиете еднаш или двапати на ден, а најдобро делува кога се пие топол и бавно.

Зошто делува?

Ѓумбирот го зајакнува имунитетот и ја стимулира циркулацијата, лимонот е богат со витамин Ц, медот го смирува грлото и има антибактериски својства, додека циметот и каранфилчето дополнително го штитат телото.