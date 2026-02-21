Трамп ги зголемува новите царини од 10 на 15 отсто

Фрипик

Претседателот на САД, Доналд Трамп, денес објави дека ќе воведе глобални царини од 15 отсто и продолжи да ја напаѓа одлуката на Врховниот суд со која се поништија неговите претходни увозни давачки.

Трамп вчера изјави дека ќе ги замени царините што судот ги укина со нов, 10-процентен данок на сите стоки што влегуваат во САД. Но, денес тој објави на Truth Social дека таа стапка сепак ќе се зголеми на 15 отсто.

Новите царини стапуваат на сила за три дена и би можеле да останат на сила околу пет месеци, по што администрацијата мора да побара одобрение од Конгресот, пренесува Индекс.