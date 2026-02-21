 Skip to main content
21.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 21 февруари 2026
Неделник

Од април „месинџер“ со значјани измени во користењето

Технологија

21.02.2026

Компанијата Meta најави значајни измени во услугата Messenger, кои ќе стапат на сила од април 2026 година. Од тогаш ќе биде укинат самостојниот веб‑сајт messenger.com, што значи дека повеќе нема да може директно да се пристапува до пораките преку веб. Корисниците кои сакаат да ги читаат или испраќаат своите пораки од компјутер ќе бидат пренасочувани кон facebook.com/messages.

За оние кои користат мобилна апликација, промената нема да има влијание – Messenger за iOS и Android продолжува со работа како досега. Сите пораки и разговори остануваат зачувани и достапни, а корисниците ќе можат да ги управуваат преку апликацијата или преку Facebook профилот на десктоп.

За корисниците кои користеа Messenger без Facebook профил, ова значи дека мобилната апликација ќе остане единствен начин за користење на услугата од април натаму. Сите разговори, вклучително и старите пораки, ќе бидат зачувани и достапни преку апликацијата, а корисниците ќе можат да го ресетираат заштитниот ПИН ако го заборавиле.

Поврзани вести

Астро  | 16.04.2025
Четири планети ни подготвуваат хаос на 17 април – 5 знаци се на удар!
Астро  | 13.04.2025
Велат дека турскиот астролог Ајгул Ајдин не знае да погреши, еве за кои клучни денови во април предупредува
Семејство  | 01.04.2025
Децата родени во април се навистина посебни
﻿