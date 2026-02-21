Од април „месинџер“ со значјани измени во користењето

Компанијата Meta најави значајни измени во услугата Messenger, кои ќе стапат на сила од април 2026 година. Од тогаш ќе биде укинат самостојниот веб‑сајт messenger.com, што значи дека повеќе нема да може директно да се пристапува до пораките преку веб. Корисниците кои сакаат да ги читаат или испраќаат своите пораки од компјутер ќе бидат пренасочувани кон facebook.com/messages.

За оние кои користат мобилна апликација, промената нема да има влијание – Messenger за iOS и Android продолжува со работа како досега. Сите пораки и разговори остануваат зачувани и достапни, а корисниците ќе можат да ги управуваат преку апликацијата или преку Facebook профилот на десктоп.

За корисниците кои користеа Messenger без Facebook профил, ова значи дека мобилната апликација ќе остане единствен начин за користење на услугата од април натаму. Сите разговори, вклучително и старите пораки, ќе бидат зачувани и достапни преку апликацијата, а корисниците ќе можат да го ресетираат заштитниот ПИН ако го заборавиле.