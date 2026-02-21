Караман е автентично македонско куче

Караман официјално е признаен како автентична македонска раса на куче. Одлуката на Меѓународната кинолошка федерација е донесена врз основа на евалуација на генетските карактеристики, стандардите и историските извори кои потврдуваат дека расата со векови е присутна на македонската територија.

Ова куче е познато по својата издржливост, интелигенција и силно изразен заштитнички инстинкт, а традиционално се користело како чувар на стада и домови, особено во руралните и планинските предели. Признавањето на Караман претставува значаен чекор за македонската кинологија, но и за зачувување на националното културно и биолошко наследство.