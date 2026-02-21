Го грабнале, па тепале под закана со огненo оружје

МВР

39-годишник бил грабнат и тепан под закана со огнено оружје во тетовско Гајре.

З.И.(39) пријавил дека бил пресретнат од лицето Л.М. и еден 16-годишник кои излегле од возило „Голф“. Насилно го внеле во дворот на Л.М., каде со закана со огнено оружје физички го нападнале со тврд предмет. Полицијата реагирала брзо и околу 21:50 часот во Тетово го пресретнала возилото, кое првично не застанало на знакот за запирање. Уапсени се А.М.(43) и Е.М.(20) кои биле во возилото, а во Гајре, во присуство на родител, е приведен и 16-годишникот.

Возилото е запленето, а по Л.М. интензивно се трага.