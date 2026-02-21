 Skip to main content
21.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 21 февруари 2026
Неделник

Го грабнале, па тепале под закана со огненo оружје

Хроника

21.02.2026

МВР

39-годишник бил грабнат и тепан под закана со огнено оружје во тетовско Гајре.

З.И.(39) пријавил дека бил пресретнат од лицето Л.М. и еден 16-годишник кои излегле од возило „Голф“. Насилно го внеле во дворот на Л.М., каде со закана со огнено оружје физички го нападнале со тврд предмет. Полицијата реагирала брзо и околу 21:50 часот во Тетово го пресретнала возилото, кое првично не застанало на знакот за запирање. Уапсени се А.М.(43) и Е.М.(20) кои биле во возилото, а во Гајре, во присуство на родител, е приведен и 16-годишникот.

Возилото е запленето, а по Л.М. интензивно се трага.

Поврзани вести

Свет  | 21.02.2026
Вашингтон го предупреди Брисел да не ја ограничува набавката на американско оружје
Хроника  | 20.02.2026
Арсенал оружје пронајден при претрес во Тетовско, уапсени две лица
Балкан  | 02.02.2026
Во Краљево уапсен Македонец осомничен за пет грабежи на обложувалници и пошта
﻿