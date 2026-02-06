Драган Ковачки е нов генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ

Пратеникот Драган Ковачки е избран за нов генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ, соопшти вечерва претседателот на партијата Христијан Мицкоски.

Оваа одлука е донесена на Централниот комитет на партијата кој се одржа вечерва.

За членови на ИК на ВМРО-ДПМНЕ се избрани Александар Николоски, Владо Мисајлоски, Гордана Димитриоска Кочоска, Тимчо Муцунски, Луке Галевски, Никола Мицевски, Антонио Милошоски, Дафина Стојановска, Рашела Мизрахи, Влатко Ѓорчев, Кирил Пецаков, Марија Андоновска, Ели Панова, Игор Јанушев, Марија Митева, Благоја Ташеминов, Орце Ѓорѓиевски, Онер Јакуповски, Драгана Бојковска, Синиша Стојановски, Стефан Андоновски, Филип Поповски и Бобан Николоски.

Кон овие членови ќе се придружат и новите претседатели на Унијата на жени и Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. Организациионен секретар е Ивица Томовски, а шеф на кабинет на претседателот на ВМРО-ДПМНЕ е Владимир Нелоски, кој истата позиција ја има и како дел од владиниот кабинет на премиерот.