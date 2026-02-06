 Skip to main content
06.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 февруари 2026
Неделник

Драган Ковачки е нов генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ

Македонија

06.02.2026

Пратеникот Драган Ковачки е избран за нов генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ, соопшти вечерва претседателот на партијата Христијан Мицкоски.

Оваа одлука е донесена на Централниот комитет на партијата кој се одржа вечерва.

За членови на ИК на ВМРО-ДПМНЕ се избрани Александар Николоски, Владо Мисајлоски, Гордана Димитриоска Кочоска, Тимчо Муцунски, Луке Галевски, Никола Мицевски, Антонио Милошоски, Дафина Стојановска, Рашела Мизрахи, Влатко Ѓорчев, Кирил Пецаков, Марија Андоновска, Ели Панова, Игор Јанушев, Марија Митева, Благоја Ташеминов, Орце Ѓорѓиевски, Онер Јакуповски, Драгана Бојковска, Синиша Стојановски, Стефан Андоновски, Филип Поповски и Бобан Николоски.

Кон овие членови ќе се придружат и новите претседатели на Унијата на жени и Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. Организациионен секретар е Ивица Томовски, а шеф на кабинет на претседателот на ВМРО-ДПМНЕ е Владимир Нелоски, кој истата позиција ја има и како дел од владиниот кабинет на премиерот.

Поврзани вести

Македонија  | 06.02.2026
ВМРО-ДПМНЕ вечер избира нов Извршен комитет и нов генерален секретар на партијата
Македонија  | 03.02.2026
ВМРО-ДПМНЕ: Ги осудуваме нападите врз новинарот Видиновски кои се последица на бугарскиот национализам и шовинизам
Економија  | 31.01.2026
Платата ќе беше 700 евра да не крадеа СДСМ и ДУИ, велат од ВМРО-ДПМНЕ
﻿