Шест активни пожари – Јасен сѐ уште гори

Денеска до 12:00 часот, на територијата на Република Македонија се регистрирани вкупно 10 пожари на отворен простор, информира Центарот за управување со кризи (ЦУК).

Активни пожари (6)

Македонски Брод – Повеќенаменското подрачје „Јасен“ (мешана шума)

Долнени – помеѓу селата Лажани и Кошино (ниска вегетација)

Лозово – с. Бекирлија (шумски пожар, смрека)

Куманово – с. Романовце (ниска вегетација и стрниште)

Липково 1 – с. Слупчане (ниска вегетација и борова шума)

Липково 2 – с. Лојане, кон с. Миратовце (ниска вегетација и стрниште)

Под контрола (1)

Јегуновце – помеѓу селата Рогачево, Јажинце и Долно Орашје (пасишта и мешана шума)

Изгаснати (3)

Штип – ул. Вељко Влаховиќ бр. 1 (ниска вегетација)

Бутел – с. Лубанци (ниска вегетација)

Куманово – с. Табановце и с. Лојане, место викано „Сланишта“ (ниска вегетација и стрниште)