17.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 17 август 2025
Неделник

Полн авион – и Мерц и Мелони патуваат со Зеленски во Вашингтон

Свет

17.08.2025

Германскиот канцелар Фридрих Мерц ќе му се придружи на украинскиот претседател Володимир Зеленски на утрешната средба со американскиот претседател Доналд Трамп во Вашингтон, потврди неговиот портпарол.

„Скај њуз“ објави дека и италијанската премиерка исто така ќе биде на средбата.

Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен објави дека утре ќе патува во Вашингтон заедно со украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Таа изјави дека самиот Зеленски ја замолил да му се придружи на средбата со американскиот претседател Доналд Трамп. Додаде дека во Вашингтон ќе се приклучат уште неколку европски лидери, но не прецизираше кои се тие. Политико претходно објави дека еден од нив ќе биде финскиот претседател Александар Стуб, а можеби и генералниот секретар на НАТО Марк Руте.

Зеленски ќе се сретне со фон дер Лајен во Брисел во текот на денот, а потоа заедно ќе се упатат кон САД.

