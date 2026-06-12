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12.06.2026
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Неделник

Средба на Сиљановска-Давкова со претставници на граѓанското здружение САНО

Македонија

12.06.2026

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова,во Народната канцеларија во Скопје, се сретна со претставници на граѓанското здружение САНО, кое ги обединува родителите и децата што го победиле или сè уште се борат со канцерот.

Како што информираа од Кабинетот на претседателката, на средбата, претставниците на САНО ја информирале за минатата и за тековната работа на здружението, како и за проблемите и предизвиците со кои се соочени.

Мајките на излекуваните деца се навратиле на тешко извојуваната победа на болеста, но и на отсуството на поголемо разбирање и поддршка.

Според нив, справувањето со тешката болест во голема мера ќе биде полесно доколку постои финансиска поддршка од државата во форма на паричен надомест за време на болничкото лекување, како и во првите пет години по лекувањето поради големиот ризик од враќање на болеста во овој период.

Децата ја запознале претседателката со своите образовни и културни активности, како и со намерите и очекувањата.

Претседателката изрази восхит за нивната херојска борба и победа над опаката болест, поттик за остварување на младешките соништа и длабоко разбирање за нивните рационални барања. Таа укажа на можноста САНО да го користи просторот на Народната канцеларија за запознавање на јавноста и кревање на свеста за нивните енормни проблеми – се вели во соопштението. 

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