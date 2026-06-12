Ѓорѓиевски одржа координативна средба со скопските градоначалници

Градоначалникот на Скопје одржа редовна координативна средба со градоначалниците на општините на територијата на град Скопје и претставници од општините, на која биле дефинирани следните чекори за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на главниот град.

Заедно со моите колеги, градоначалниците на општините на територијата на град Скопје и претставници од општините, одржав редовна координативна средба, на која ги дефиниравме следните чекори за подобрување на квалитетот на животот на нашите сограѓани. Разговаравме отворено, конкретно и одговорно. Ги утврдивме приоритетите, ги усогласивме активностите и ги договоривме проектите што ќе значат подобро утре за секој скопјанец – објави Ѓорѓиевски на „Фејсбук“.

Тој истакна дека Скопје може да оди напред само кога Градот и општините работат заедно, со јасна цел и со силна посветеност.