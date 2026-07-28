За првпат, бесплатни униформи за сите ученици во прва година од средните училишта во Скопје

За првпат, сите ученици во прва година од средните училишта во Скопје ќе добијат бесплатна униформа, објави градоначалникот Орце Ѓорѓиевски.

Училиштето треба да биде место каде што младите ќе се натпреваруваат во знаење, труд и успех а не во тоа кој носи поскапа облека и чии родители имаат поголема финансиска моќ. Социјалните разлики неретко стануваат причина за поделби, дискриминација, па дури и булинг и затоа воведуваме мерка со која создаваме порамноправна, побезбедна и попријатна средина за сите ученици.За првпат, секој ученик запишан во прва година во средните училишта ќе добие бесплатна училишна униформа. Со оваа мерка ги намалуваме социјалните разлики, го олеснуваме финансискиот товар на семејствата и им овозможуваме на учениците целосно да се насочат кон она што е најважно – образованието, личниот развој и градењето на својата иднина. Униформите ќе придонесат и за воспоставување еднаков и достоинствен кодекс на облекување, практика која со години се применува во голем број современи образовни системи. Со низа конкретни мерки го претвораме училиштето во вистинска основа за знаење, успех и иден кариерен напредок. Во средина во која секое дете ќе се чувствува прифатено, почитувано и еднакво, без разлика на економскиот статус на неговото семејство. Затоа што вредноста на еден ученик не се мери според облеката што ја носи, туку според знаењето, карактерот и соништата што ги гради. Влогот во најмладите е влог во иднината!, вели Ѓорѓиевски.