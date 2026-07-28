Македонскиот КИЦ во Софија- нова енергија, нова визија и силна потврда на македонската културна дипломатија

Дипломатскиот прием што беше организиран во Македонскиот културно-информативен центар во Софија претставуваше уште една значајна потврда за местото и улогата што оваа институција денес ги има во културниот и дипломатскиот живот. Во присуство на претставници на дипломатскиот кор, институциите, академската заедница, културните работници и бројни пријатели на Македонија, Центарот уште еднаш покажа дека претставува важен простор за афирмација на македонската култура, јазик, традиција и современо творештво.

Под раководство на директорот проф. д-р Зоран Пејковски, Македонскиот културно-информативен центар во Софија доживува нова развојна етапа, исполнета со интензивна културна динамика, богата програмска содржина и јасно дефинирана мисија – Македонија достоинствено да биде претставена преку своите највисоки културни вредности.

Со своето доаѓање на функцијата директор, проф. д-р Зоран Пејковски постави јасна визија Македонскиот културно-информативен центар во Софија да прерасне во современа, активна и препознатлива културна институција, која нема само да организира настани, туку ќе создава културни процеси, ќе отвора нови простори за соработка и ќе ја зајакнува улогата на културната дипломатија како еден од најзначајните инструменти за меѓународна афирмација на Република Македонија.

Резултатите од оваа визија се видливи. Од институција која во претходниот период реализираше околу десет до петнаесет културни активности годишно, Македонскиот културно-информативен центар во Софија денес реализира повеќе од деведесет настани годишно – концерти, изложби, книжевни промоции, научни трибини, филмски проекции, средби со уметници и интелектуалци, како и значајни дипломатски и културни собири. Овој развој претставува суштинска промена во начинот на кој Центарот ја исполнува својата мисија и ја потврдува неговата позиција како една од најактивните македонски културни институции надвор од границите на државата.

Особеното значење на Македонскиот културно-информативен центар во Софија се гледа и во неговата улога за Македонците кои живеат во Република Бугарија. Благодарение на богатата и континуирана програма, Центарот стана место на средби, припадност и културна поврзаност со татковината. Преку бројните настани, Македонците во Бугарија имаат можност да бидат во непосреден контакт со својот јазик, литература, музика, уметност и културно наследство, создавајќи чувство дека во просториите на Центарот ја чувствуваат близината на Македонија.

Токму оваа човечка и духовна димензија е една од најголемите вредности на работата на проф. д-р Зоран Пејковски. Неговата определба е Македонскиот културно-информативен центар да биде не само институција што презентира култура, туку вистински културен дом – место каде што се негува идентитетот, се поттикнува творештвото и се создаваат трајни врски меѓу луѓето.

Дипломатскиот прием беше уште една потврда дека Македонскиот културно-информативниот центар во Софија денес е препознаен како сериозен партнер во културната дипломатија. Преку ваквите настани се создаваат можности за дијалог, размена и подобро запознавање со македонската култура, а Македонија се претставува преку најсилниот и најуниверзалниот јазик – јазикот на културата.

Во остварувањето на оваа мисија, значајна е и континуираната поддршка од Министерството за култура и туризам на Република Македонија, кое ја препознава важноста на Македонскиот културно-информативен центар во Софија како институција од особено значење за меѓународната афирмација на македонската култура.

Под раководство на проф. д-р Зоран Пејковски, Македонскиот културно-информативен центар во Софија продолжува да се развива како институција со јасна визија, богата програма и силна мисија. Неговата работа покажува дека културната дипломатија не се гради само преку официјални контакти, туку преку создавање вредности, преку почит кон културата и преку постојано присуство на Македонија во меѓународниот културен простор.

Македонскиот културно-информативен центар во Софија денес е место каде што Македонија се претставува, се препознава и се живее преку својата култура. Тоа е институција која со својата работа ја потврдува силата на културата како најтраен белег на еден народ и најдостоинствен амбасадор на една држава.