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19-Годишен Македонец уапсен во Црна Гора, бил член на Шкаљарски клан

Балкан

28.07.2026

Во Никшиќ, полицијата го уапси Андреј Танасковски (19), член на организирана криминална група од Македонија, врз основа на меѓународна потерница од Интерпол. Тој бил член на Шкаљарскиот клан.

Танасковски е осомничен за обид за убиство на Марко Љубиша, познат како Кан, член на соперничка група, кога испукал два куршума во негов правец.

Осомничен е за обид за убиство на член на соперничка криминална група.

Осомничениот е обвинет и за кривични дела нелегално поседување и носење оружје и експлозивни материјали, како и фалсификување документи. Според сомнението, А.Т. при планирање и подготвителни дејствија, со цел инфилтрација и извршување криминални активности, употребил фалсификувана лична карта на име на Јован, државјанин на Република Србија, врз основа на која престојувал како гостин во хотел.

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