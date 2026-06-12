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Трамп: Протечените информации за договорот со Иран не се точни

Свет

12.06.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека информациите што протекоа во јавноста во врска со договорот меѓу САД и Иран немаат никаква врска со условите што биле договорени.

Во објава на својата социјална мрежа „Трут соушл“ (Truth Social), Трамп наведе дека иранските коментари за договорот не ја одразуваат вистинската состојба.

Тоа што го кажаа, вклучително и нивната слаба и жална изјава за постигнување договор, нема никаква врска со вистината. Многу нечесни луѓе со кои е тешко да се работи. Со нив не постои нешто како преговори во добра волја. НЕВЕРОЈАТНО!“, напиша американскиот претседател.

Тој додаде дека е „целосно неприфатлив“ нападот со беспилотни летала, кој, според него, Иран го извел во текот на изминатата ноќ врз индиски бродови што ја напуштале Ормуската Теснина.

Подобро е да станат поодговорни и тоа брзо!“, порача Трамп.

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