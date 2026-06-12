Koста Кецмановиќ и пратил порака на мајката: „Те мразам“

Во Високиот суд во Белград денес, за време на судењето на родителите на малолетното момче кое изврши масовно убиство во основното училиште „Владислав Рибникар“, беа презентирани пораките разменети меѓу него и неговата мајка. Содржината на пораките, кои беа пронајдени при прегледот на телефонот, беше презентирана за време на завршните зборови.

Според адвокатите на семејствата на жртвите, дел од преписката датира од 2020 година, додека одредени пораки се разменети неколку месеци пред самиот настан.

За време на читањето на пораките, адвокатот Никола Никодиновиќ изјави дека некои од нив предизвикале бурни реакции кај присутните, а некои од пораките користеле навредливи изрази меѓу мајка и син.

Адвокатката Зора Добричанин, која присуствуваше на судењето, истакна дека во оваа прилика јавноста можела да добие увид во атмосферата во судницата и нагласи дека не видела ваков вид однесување за време на нејзината претходна пракса, наведувајќи дека атмосферата била исклучително тешка. „Татко ми ме исплаши, а јас не сум жена што се плаши по природа… Тој оди, доаѓа до масата на претставникот, тоа е морничаво…

Мајката на убиеното момче рече „Срам да ти е“. Мојот мозок не може да го прифати тоа…“, рече Добричанин.

Во пораките што беа прочитани пред судот, се наведува дека малолетниот син ѝ напишал „Те мразам“ на мајка си во 2020 година, додека во 2022 година добил порака од мајка си со навредлива содржина. Исто така, во преписката од 2023 година, мајката го прекорила својот син за неговото однесување кон нејзината помлада сестра, нагласувајќи дека таа не е мајка од која треба да се срами.