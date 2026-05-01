Ова се две најопасни работи што ги објавуваат родителите на социјалните мрежи

Експерт за родителство ги предупреди родителите за двете најопасни работи што ги објавуваат на социјалните мрежи.

Во ерата на социјалните медиуми, стана вообичаено мајките и татковците да се „фалат“ на социјалните мрежи кога ќе добијат бебе. Нема ништо лошо во тоа, тоа е само начин тие да ја споделат својата среќа и гордост со своите пријатели, но експертот за родители Лусинда предупредува дека оваа навидум безопасна објава е потенцијално многу опасна.

Покрај тоа, многу опасна работа за која тој предупредува е објавувањето фотографии од родендени.

Објавувајќи на социјалните мрежи, Лусинда, која објавува под името „Примарна царица“, сподели темна причина зошто родителите треба да бидат дополнително внимателни со информациите што ги објавуваат на своите социјални платформи.

„Најавите за раѓање и родендени на социјалните мрежи се две од најопасните работи што родителот може да ги објави на социјалните мрежи.“

Жената призна дека во 2026 година, криминалните банди започнале и ќе продолжат да работат малку поинаку отколку што луѓето замислуваат. Таа нагласи дека сега повеќе од кога било, криминалците бараат податоци, што им овозможува да се вклучат во кражба на идентитет.

„Кои информации им се потребни? Нашите целосни имиња и датуми на раѓање. Што родителите секогаш објавуваат на социјалните мрежи штом ќе добијат бебе? Целосното име и датумот на раѓање на нивното дете“, ја разјасни Лусинда оваа опасност.

„Криминалните банди седат како да работат од 9 до 5 часот и ги пребаруваат социјалните медиуми барајќи #postbirthday, бидејќи ако ставите „среќен трет роденден“ на третиот роденден на вашето дете, тие ги складираат тие информации, а потоа создаваат идентитети и ги користат тие лажни идентитети за да земат кредити, сè и сешто.“

Можеби за многумина ќе биде изненадување, но Лусинда тврди дека таквите навидум невини најави за раѓање и објави за роденден можат да предизвикаат огромни проблеми за децата подоцна.

„Она што се случува е дека децата полнat 16, 17, 18 години и не можат да добијат кредит, не можат да добијат кредит за телефон, не можат да добијат кредит за автомобил, не можат да добијат хипотека, не можат да добијат кредитна картичка затоа што нивниот идентитет бил украден пред години, затоа што нивните родители го објавиле на Интернет, а тоа се случува секој ден. Барклис Банк и Мајкрософт направија огромна студија и открија дека до 2030 година, над 85% од сите кражби на идентитет се насочени против деца поради она што нивните родители го објавиле на социјалните мрежи“, истакна таа.

Како резултат на тоа, Лусинда нагласи: „Освен ако некој го има вашиот телефонски број и може да ве повика за помош во кое било време од денот или ноќта, не треба да ги има информациите за вашето дете – испратете WhatsApp со сите детали, не го ставајте на јавна платформа, ќе биде украден, ќе биде искористен и вашето дете ќе страда.“

Видеото на Лусинда на TikTok очигледно остави многумина „со отворени усти“, бидејќи беше прегледано 50.000 пати за само 24 часа.

Родителите побрзаа со коментарите за да ги споделат своите мисли, а многумина беа целосно запрепастени од тврдењата на Лусинда.

Едно лице рече: „Се чувствував ужасно кога сфатив колку е невнимателно и никогаш повеќе нема да го направам тоа“.

Друг додаде: „Всушност е шокантно колку малку информации се потребни, а сепак е толку лесно да се добијат многу информации!“

Трет коментар: „Фактот што повеќето луѓе што ги познавам ги користат своите целосни имиња на социјалните медиуми е всушност луд. Безбедноста на интернет веќе треба да се учи во училиштата“.

Во меѓувреме, некој друг се вклучи: „Да! Искрено, луѓето само треба да престанат да објавуваат слики и сè за своето дете на социјалните медиуми! Има премногу морничави чудаци кои имаат пристап до овие информации!“