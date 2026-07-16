Со дронови се патролира над грчките плажи, за што сè може да добиете казна

Во последните години, Грција спроведе исклучително строги контроли на плажите. Властите дури користат дронови, сателитски снимки и чести патроли на крајбрежната стража за да го спроведат редот, пренесува српски „Мондо“, кој споделува детален список на прекршоци за кои можете да платите сериозни казни:

Кампување „на диво“ и спиење на плажа

Иако поминувањето на ноќта под ѕвездите на пуста плажа звучи романтично и практично, кампувањето надвор од официјалните кампови е строго забрането. Ова е едно од правилата што туристите најчесто ги игнорираат, но последиците се моментални. Дури и само една ноќ помината на плажа е доволна за полициска интервенција.

Казна: Околу 300 евра или повеќе.

Палење оган и правење скара

Во текот на летните месеци, Грција се бори со екстремни суши, па затоа ризикот од шумски пожари е огромен. Затоа правилата се рестриктивни во ова прашање. Строго е забрането палење оган на отворено, а правењето скара надвор од строго одредени и дозволени области може да има сериозни финансиски, па дури и кривични последици.

Грчкото Министерство за климатски кризи и цивилна заштита го забрани палењето растителен отпад и отворен пламен за да се намали бројот на пожари предизвикани од човекот, со казни до 200.000 евра или затворска казна.

Забранети се активности што испуштаат искри или отворен пламен, огномет и чад од пчеларство, кога индексот на опасност достигнува високо или многу високо ниво на тревога.

Според новиот Кривичен законик, палењето се казнува со затвор и парични казни до 200.000 евра, без суспензија или ублажување на казната. Прекршувањата предвидуваат административни казни до 50.000 евра.

СУП-даски

Грчката крајбрежна стража ги засили контролите на водата и им издава казни на пливачите кои ја користат на популарната даска за стоење ако не ги почитуваат безбедносните правила:

Забрането е за лица под 14 години и лица кои не знаат да пливаат;

Пловењето е дозволено само преку ден, на растојание до 500 метри од брегот и само под поволни временски услови;

На даската може да биде само едно лице, а носењето елек за спасување е задолжително;

Корисниците се должни да внимаваат нивното движење да не ги загрозува капачите и другите учесници на водата;

Казна: 250 евра.

Џет-ски

Во Грција, возачите на џет-ски мора да имаат најмалку 16 години и да поседуваат важечка возачка дозвола. Пловилата мора да се движат на оддалеченост од 300 метри од брегот, со максимална дозволена брзина од три јазли во пристаништето додека не се достигне тоа растојание.

Забранњто е возење на џет-ски помеѓу 13:30 и 18:00 часот во населени места, за време на попладневниот одмор.

Како се плаќаат казните во Грција?

Доколку добиете син плик или закачена пријава, важно е да ја знаете постапката: