Ѓорѓиевски: Зелени коридори за поубаво, поздраво и похумано Скопје

Зелени коридори за поубаво, поздраво и похумано Скопје. Скопје мора да биде град во кој зеленилото не е исклучок, туку стандард. Град во кој секој нов проект носи повеќе дрвја, повеќе сенка и поквалитетен живот за граѓаните, напиша скопскиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски попладнево на Фејсбук.

– Токму затоа, градиме нови зелени коридори долж булеварите и главните улици, со нови дрвја, зеленило и целосно уредени јавни површини. Создаваме почист и попријатен простор за пешачење, движење и секојдневен живот. Денес се уредува зелен коридор долж улицата „Ѓорче Петров“, каде истовремено се реконструира пешачката патека во должина од околу четири километри, која секојдневно ја користат илјадници граѓани. Продолжуваме со изградба на зелени коридори низ целиот град, затоа што тие го намалуваат загадувањето, ја ублажуваат жештината, создаваат природна сенка и го претвораат урбаниот простор во поздраво и попријатно место за живот – се додава во објавата.

Ѓорѓиевски истакнува дека скопјани заслужуваат чист, зелен и уреден град, во кој секоја населба ќе добие ново зеленило, а секој граѓанин ќе почувствува дека Скопје навистина се менува на подобро.

– Градиме зелено Скопје, за нас и за генерациите што доаѓаат – порача Ѓорѓиевски во објава на Фејсбук.