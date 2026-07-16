Шефот на „Нафтогас“, Сергеј Корецки е нов украински премиер

Украинските пратеници го потврдија Сергеј Корецки за нов премиер. Корецки, поранешен шеф на државната енергетска компанија „Нафтогас“, освои 289 гласа во парламентот, далеку над потребните 226, пишува „Киев пост“.

Една од неговите најважни задачи ќе биде да ја подготви Украина за петтата зима во војна со Русија, откако нападите врз енергетската инфраструктура оставија милиони луѓе без греење и вода поради ниските температури претходно оваа година. Зеленски минатата недела објави дека планира реконструкција на владата за да ги зајакне односите со клучните меѓународни партнери.

Сепак, разрешувањето на 35-годишниот министер за одбрана Михаил Федоров предизвика невообичаени воени демонстрации во главниот град и во неколку други градови, при што стотици претежно млади демонстранти излегоа на улиците.

Федоров, кој се чини дека е во конфликт со Генералштабот на војската, се сметаше за реформатор и противник на корупцијата во државниот апарат. Министерот за внатрешни работи Ихор Клименко наводно се разгледува за негов наследник, но Зеленски сè уште не ја поднел својата кандидатура до парламентот.

Според украинскиот устав, претседателот има право да номинира кандидати за министри за одбрана и надворешни работи, додека премиерот го номинира владејачката коалиција. Партијата на украинскиот претседател, Слуга на народот, има парламентарно мнозинство.

Реконструкцијата е втора промена на премиерот откако започна руската инвазија во февруари 2022 година. Корецки ќе ја замени премиерката во заминување Јулија Свириденко.